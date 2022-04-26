По словам руководителя ОП, такой шаг позволит привлечь широкий круг желающих инвестировать в экономику Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что теперь иностранные инвесторы смогут заходить на украинский финансовый рынок и покупать ценные бумаги по упрощенной процедуре.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Очередной шаг для увеличения инвестиций в Украину! Отныне по упрощенной процедуре иностранные инвесторы смогут заходить на украинский финансовый рынок и покупать украинские ценные бумаги", - отметил Ермак.

Он пояснил, что Национальный банк Украины вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку унифицировал подходы к учету прав на ценные бумаги резидентов и нерезидентов на агрегированных счетах депозитарных учреждений и внес соответствующие изменения в нормативные документы.

"Переход на агрегированный учет ценных бумаг нерезидентов вместо сегрегированного максимально упростил обслуживание иностранных инвесторов на территории нашего государства. Иностранным инвесторам не нужно открывать отдельные счета в депозитарии НБУ. Это облегчит администрирование операций и минимизирует привлечение специалистов к ведению каждого отдельного иностранного клиента", - уточнил руководитель ОП.

По его словам, это позволит привлечь широкий круг желающих инвестировать в экономику Украины и сделать процесс торгов на украинских фондовых площадках максимально простым и эффективным.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 24 апреля 2022 года убытки Украины от российской агрессии составляли около 1 трлн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch