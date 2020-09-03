Нынешние объемы инвестиций в украинские стартапы превзошли даже рекордные показатели за 2019 год.

За прошедшие полгода украинские стартапы привлекли более 540 миллионов долларов инвестиций.

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Об этом сообщает НВ.

"Тренд технологического роста вполне укладывается в глобальную повестку дня hi-tech-отрасли. Так, профильный биржевой индекс Nasdaq не только полностью восстановился после кризиса, но и поднялся на новые высоты: если в марте, на пике пандемии коронавируса, его значение составляло 6,860 единиц, то сейчас - 11,939", - говорится в сообщении.

Состояние рынка инвестиций сейчас

Отмечается, что кризис немного притормозил инвестактивность на рынке венчурного капитала, и часть фондов приостановили рассмотрение новых проектов.

"Если не считать успех Revolut (привлек рекордные $80 миллионов инвестиций), общий объем инвестиций в стартапы в Украине за первое полугодие снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - подчеркивает издание.

Как инвестировали раньше

При этом стоит отметить, что в прошлом году суммы инвестиций были действительно рекордными: по данным Украинской ассоциации венчурного и частного капитала, отечественные стартапы собрали до 510 миллионов долларов, прибавив 50%.

"Но есть еще четыре месяца 2020 года, чтобы наверстать упущенное, и нынешние темпы инвестиций дают для этого надежду", - резюмирует издание.

Полный текст интервью читайте в свежем (32) номере журнала НВ за 3 сентября 2020

Что этому предшествовало

В августе Украина запустила грантовую программу для создателей стартапов.

Ранее девять украинских стартапов получили государственное финансирование в рамках программы госфонда "Украинский фонд стартапов".

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Автор: УНИАН