цей матеріал доступний українською

Украина запустила грантовую программу для создателей стартапов

13:28, 13 августа 2020
Финансы
54 0
Иллюстрация REUTERS

Государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) начал работу грантовой специализированной учебной программы для создателей проектов, которая повышает их квалификацию и помогает усовершенствовать навыки, касающиеся развития бизнеса.

Читайте такжеПриложение украинских разработчиков попало в топ чартов AppStore и GooglePlay

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на своей странице в соцсети Facebook.

Ведомство также сообщило, что ознакомиться с деталями программы и подать заявку можно по ссылке.

Как сообщал УНИАН, государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить 300 тысяч долларов 9 украинским стартапам.

Справка УНИАН.

  • Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины.
  • Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.
  • Фонд предоставляет гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter