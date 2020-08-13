Украина запустила грантовую программу для создателей стартапов
Государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) начал работу грантовой специализированной учебной программы для создателей проектов, которая повышает их квалификацию и помогает усовершенствовать навыки, касающиеся развития бизнеса.
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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на своей странице в соцсети Facebook.
Ведомство также сообщило, что ознакомиться с деталями программы и подать заявку можно по ссылке.
Как сообщал УНИАН, государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить 300 тысяч долларов 9 украинским стартапам.
Справка УНИАН.
- Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины.
- Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.
- Фонд предоставляет гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).
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