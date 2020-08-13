Украина запустила грантовую программу для создателей стартапов

Программа направлена на повышение квалификации создателей стартапов.

Государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) начал работу грантовой специализированной учебной программы для создателей проектов, которая повышает их квалификацию и помогает усовершенствовать навыки, касающиеся развития бизнеса.

Читайте такжеПриложение украинских разработчиков попало в топ чартов AppStore и GooglePlay

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на своей странице в соцсети Facebook.

Ведомство также сообщило, что ознакомиться с деталями программы и подать заявку можно по ссылке.

Как сообщал УНИАН, государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить 300 тысяч долларов 9 украинским стартапам.

Справка УНИАН.

Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины.

Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Фонд предоставляет гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram