Нацбанк усовершенствовал учет прямых иностранных инвестиций

Функции публикации данных по прямым иностранным инвестициям были переданы Нацбанку Госстатом.

Национальный банк Украины усовершенствовал вычисления статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с международными стандартами.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, отныне в платежном балансе будут учитываться реинвестированные доходы предприятий, то есть доходы прямых иностранных инвесторов будут включать не только дивиденды, но и их долю в нераспределенной прибыли предприятия. Такие изменения соответствуют стандартам статистики Международного валютного фонда и практике большинства стран мира. Они позволят улучшить сопоставимость макропоказателей Украины с другими странами.

"Учет реинвестируемых доходов не скажется на общем сальдо платежного баланса, ведь они зеркально отображаются в двух статьях платежного баланса - "Первичные доходы" текущего счета и "Прямые инвестиции" финансового счета. Учет реинвестируемых доходов корректирует показатели дефицита текущего счета Украины и прямых иностранных инвестиций на одинаковые значения", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что функции публикации данных по прямым иностранным инвестициям с 2020 года окончательно переданы из Государственной службы статистики Украины в Нацбанк. Первая публикация статистики прямых инвестиций по видам экономической деятельности в разрезе стран и регионов состоится 30 июня 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов накануне приобретения функций регулирования рынка небанковских финансовых услуг.

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