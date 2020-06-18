В НБУ рассказали, как "некие Робин Гуды" предлагали искусственно разогнать инфляцию

В Нацбанке считают, что Кабмину стоило бы отказаться от практики закладывания в бюджет завышенного курса доллара.

Национальный банк не считает, что повышение уровня инфляции поможет украинской экономике преодолеть кризис.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

"Немного странно выглядит то, когда нам, скажем так, различные "эксперты", предлагают искусственно разогнать инфляцию. Это некие Робин Гуды, только наоборот. Потому что Робин Гуд отбирал деньги у богатых в пользу бедных, а эти предлагают забирать у бедных и раздать богатым. Ведь высокая инфляция может быть выгодна только богатым людям, у которых есть активы, а люди, которые живут на зарплату или пенсию, только страдают от нее. И логика этих экспертов весьма странная: они, с одной стороны, поддерживают дешевые кредиты, а с другой - высокую инфляцию. Но это несовместимые вещи", - сказал Чурий.

Он также заметил, что Кабмину стоило бы отказаться от практики закладывания в бюджет завышенного курса доллара (госбюджет на 2020 год базируется на курсе 30 грн/$, при том, что сейчас он составляет около 27 грн/$, - ред.).

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"Мы кстати, говорили об этом на встрече с министром финансов. С нашей точки зрения, следует отказаться от практики „натягивания“ ожидаемых доходов за счет закладки в прогноз более высокого курса. Лучше закладывать консервативный курс. Также было бы лучше рассчитывать акцизы в гривне, а не евро, это бы снизило риски бюджета. Мы эти предложения направили в Минфин", - сказал замглавы НБУ.

По его мнению, курс доллара не является основной проблемой для выполнения бюджета.

"Главная проблема - это высокий уровень теневой экономики, из-за которой бюджет недополучает значительные поступления. Вопрос уклонения от уплаты налогов - вот на что надо обратить внимание. А решать проблемы бюджета из-за курса неправильно. Искусственная девальвация ради доходов бюджета - это высокая инфляция, это недоверие к национальной валюте, это высокие ставки по кредитам. Поэтому мы не можем подчинять нашу монетарную политику курсу, заложенному в бюджет", - резюмировал Чурий.

Как сообщал УНИАН, по словам главы правительства, ситуация с инфляцией в Украине на сегодня является стабильной, а ценовые колебания на продукты прекратились после продовольственной паники в марте.

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