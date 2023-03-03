До этого она составляла 4,6 тыс. гривень.

Размер средней пенсии в Украине после ее индексации с 1 марта превысил показатель 5 тыс. гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции.

"Индексация пенсий состоялась. Индексация составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 миллиона пенсионеров. Очень важно, что впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5 тысяч гривень. По состоянию на сегодня это было 4,6 тыс. гривень", - сказал он.

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Он отметил, что закон позволял не повышать пенсии, однако правительство пошло на такой шаг и приняло соответствующее постановление.

Пенсии во время войны

В результате индексации пенсий, проведенной 1 марта 2022 года, повышенные выплаты получили около 10 миллионов получателей. Средний размер повышения составил 380 гривень.

С 1 октября 2022 года провели перерасчет минимальной пенсии по возрасту на фоне увеличения минимальной зарплаты с 6,5 до 6,7 тысячи гривень.

24 февраля Кабмин принял постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

С 1 марта 2023 года в Украине пенсионные выплаты вырасли от 100 до 1500 гривень. По данным Минсоцполитики, под индексацию попали 10,5 млн украинских пенсионеров. Индексация впервые затронула тех, кто получал минимальную пенсию в размере 2093 грн. Их выплаты увеличились на 19,7%.

Шмыгаль заявлял о том, что в 2023 году пожилые украинцы продолжат получать все доплаты к пенсиям по возрасту.

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