УНИАН рассказывает, какие изменения с 1 марта 2023 ждут украинцев.

Главная тема в Украине с 1 марта 2023 года - индексация пенсий. В этот раз она будет отличаться от предыдущих и охватит практически все категории пенсионеров. Также украинских военных ждут выплаты по новым правилам, а для украинских беженцев в Польше меняются правила пребывания. Более подробно, что изменится с 1 марта - читайте в материале УНИАН.

Индексация пенсий в Украине - какое будет повышение с 1 марта 2023

С 1 марта запланирована индексация пенсий в Украине - выплаты будут увеличены на 19,7%. Условия в этот раз изменятся: индексация коснется также тех, кто получает минимальную пенсию. Ранее эта категория пенсионеров не подпадала под индексацию и перерасчет выплат производился в другие периоды.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, с 1 марта к минимальным пенсиям добавят не менее 400 грн. Те, у кого есть достаточный страховой стаж (это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кто получает пенсию выше минимальной, в среднем могут получить 750 грн доплаты. Военные пенсионеры получат в среднем 1,4 тыс. грн. доплаты, люди с инвалидностью, которые являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, - 1,5 тыс. грн. У этой индексации есть верхний передел - 1,5 тыс. грн, то есть, это максимальный размер доплаты, которую смогут получить украинские пенсионеры с 1 марта. Индексация пенсии производится автоматически - дополнительно обращаться пенсионерам никуда не нужно.

Видео дня

Выплаты военным - по новым правилам

С марта украинским военнослужащим начнут начислять выплаты по новым правилам. Этот порядок был введен еще с 1 февраля, но работать начнет сейчас:

вознаграждение 100 тыс. грн/месяц продолжают получать военные на линии столкновения, а выплату эту будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Это касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и т. д.;

100 тыс. грн также будут платить за конкретный период выполнения боевых задач - военнослужащим ракетных войск и артиллерии, летчикам, морякам, военным медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам на задачах в районе боевых действий;

50 тыс. грн будут получать военные, выполняющие боевое задание в составе военного органа управления; их будет определять главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб ВСУ;

дополнительное вознаграждение 30 тыс. грн будут получать военные, выполняющие боевые задания в районах боевых действий, но не на линии столкновения.

Кроме этого, 30 тыс. грн вознаграждения отменят для военных, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях вне районов ведения боевых действий, а также срочников, курсантов, офицеров управлений и штабов.

Новые правила для украинцев в Польше - статус PESEL UKR и оплата за проживание

PESEL UKR - это особый статус для украинских переселенцев в Польше, который дает право гражданам Украины получить социальную помощь и медуслуги, трудоустроиться и обучаться. Теперь он станет обязательным для каждого украинца, который пересек польскую границу и желает остаться в стране. PESEL UKR нужно будет оформить в течение 30 дней, причем это касается как новых мигрантов, так и тех, кто въехал в страну сразу после 24 февраля 2022 года.

Еще одно новшество для украинских беженцев в Польше - автоматическое лишение PESEL UKR и социальной помощи, если украинец выезжает за пределы Польши больше чем на 30 дней. Но PESEL UKR и выплату соцпомощи можно будет восстановить, если человек снова будет вынужден искать убежище от войны в Польше.

Также, как мы уже говорили ранее, с 1 марта в Польше вводится оплата за проживание для украинских беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней. По новым правилам, украинцам нужно будет компенсировать 50% расходов, но не более 40 злотых на человека в сутки. Здесь есть исключения, не будут оплачивать жилье:

лица с инвалидностью;

пенсионеры и нуждающиеся в уходе;

беременные женщины;

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или троих и более детей.

С мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер компенсации увеличится до 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Выходной 8 марта 2023 и переход на летнее время

Выходной на 8 марта 2023 в этом году приходится на среду. Этот день должен был быть выходным для украинцев. Однако согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Переход на летнее время 2023 пройдет в последнее воскресенье марта. В 2023 году это будет 26 число. Часы переведут на один час вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: