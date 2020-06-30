В Киеве мужчина продавал высокую должность в НБУ за $ 25 тысяч

Задержанный требовал деньги от кандидата на должность начальника управления Нацбанка.

По данным следствия, гражданин мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс долларов США, обещая содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины. В частности, действуя якобы в интересах руководства НБУ, требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

Правоохранители задержали его во время получения первой части оговоренной суммы - 15 тыс. долларов США.

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При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении гражданину по факту мошенничества, а также предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве, оперативное сопровождение – Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, офис крупных налогоплательщиков ДФС расследует схемы с "теневыми" зарплатами, которые выплачивались через счета в Альфа-Банке.

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