ФБР обвинило хакерские группы Lazarus и APT38 в атаке на компанию Horizon Bridge. Миллиарды долларов были потеряны из-за взлома кроссчейн-моста.

Две хакерские группы, связанные с Северной Кореей, ответственны за кражу 100 миллионов долларов в результате атаки на криптосервис в 2022 году.

В заявлении Федерального бюро расследований США говорится, что хакеры из Lazarus и APT38 в июне прошлого года совершили атаку на компанию Harmony’s Horizon Bridge, специализирующуюся на блокчейне в США. Об этом пишет Bloomberg.

Horizon - это программное обеспечение, которое позволяет крипто-токенам перемещаться между разными блокчейнами. По данным Chainalysis, в ходе 13 отдельных взломов таких межсетевых мостов в 2022 году было украдено криптоактивов на сумму около $2 миллиардов.

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В ФБР отмечают, что 13 января хакеры, связанные с Северной Кореей, использовали протокол конфиденциальности под названием Railgun, чтобы отмыть криптовалюту Ethereum на сумму $60 миллионов. В ФБР добавили, что часть из них была отправлена ​​на несколько криптобирж и конвертирована в Bitcoin.

Основатель крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance Holdings Чанпэн Чжао на прошлой неделе сообщил, что его фирма помогла платформе Huobi заморозить часть средств и вернуть 124 биткойна.

Ранее хакерскую группу Lazarus также обвиняли во взломе моста Ronin, из-за чего было украдено криптоактивов на $600 миллионов.

Рынок криптовалют - последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе рынок криптовалют ошеломила новость о крахе одной из ведущих компаний этой отрасли - Genesis. Ее кредитное подразделение уже подало официальную заявку о банкротстве в США. Кредиторы Genesis могут потерять от 1 до 10 млрд долларов вкладов на фоне окончательной заморозки выплат. Всего компания обслуживала порядка 100 тысяч клиентов.

Первые проблемы с выплатами со стороны Genesis Global Capital начались еще 16 ноября 2022 года: тогда компания пришла к решению временно их заморозить на фоне банкротства другого ведущего игрока крипторынка - компании FTX. Ранее издание The Wall Street Journal провело расследование, в рамках которого выяснило о махинациях биржи. Свои активы FTX использовала, чтобы профинансировать провальные операции связанной компании - Alameda Research.

Тем временем, 14 января стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с начала ноября превысила 21 тысячу долларов. Второй по величине токен Etherium также показывал рост. Крипторынку, среди прочего, помогла и новость о возврате активов на сумму 5 млрд. долларов биржи FTX.

Согласно данным CoinDesk, на момент написания новости цена Bitcoin составляет $22901, а Etherium можно купить за $1620.

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