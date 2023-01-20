Кредиторы Genesis могут потерять от 1 до 10 млрд долларов вкладов на фоне окончательной заморозки выплат. Всего компания обслуживала порядка 100 тысяч клиентов.

Рынок криптовалют ошеломила новость о крахе одной из ведущих компаний этой отрасли Genesis: ее кредитное подразделение уже подало официальную заявку о банкротстве в США.

Как говорится в материале Reuters, теперь кредиторы Genesis могут потерять от 1 до 10 млрд долларов вкладов на фоне окончательной заморозки выплат. Всего компания обслуживала порядка 100 тысяч клиентов.

Сообщается, что первые проблемы с выплатами со стороны Genesis Global Capital начались еще 16 ноября 2022 года: тогда компания пришла к решению временно их заморозить на фоне банкротства другого ведущего игрока крипторынка - компании FTX.

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По итогам прошлого года компания предоставила криптовалютные кредиты на сумму 130,6 млрд долларов и продала активы на 116,5 млрд долларов. Среди крупнейших заемщиков предприятия были Three Arrows Capital (сингапурский криптовалютный хедж-фонд) и торговая компания Alameda Research, которую связывают с FTX. Сейчас они также находятся на грани банкротства.

На данный момент заявление о защите от банкротства подала и материнская группа компании - Genesis Global Holdco. В своем заявлении предприятие не исключает возможность расплаты с кредиторами через сделку по уравнению капитала. Сейчас у компании есть порядка 150 млн долларов для первичной поддержки реструктуризации.

При этом деривативы и спотовая торговля Genesis, а также брокерско-дилерские и депозитарные предприятия компании не входят в зону риска: их клиенты могут без опасений продолжать торговые операции.

Издание отмечает, что возможное банкротство Genesis буде последней "точкой" в череде крипто-сбоев и резких сокращений рабочих мест на этом рынке. Первые волнения в отрасли случились на фоне пандемии коронавируса в 2022 году.

Банкротство FTX

Ранее издание The Wall Street Journal провело расследование, в рамках которого выяснило о махинациях биржи. Свои активы FTX использовала, чтобы профинансировать провальные операции связанной компании – Alameda Research. Уже в ноябре 2022 года компания FTX заявила о банкротстве незадолго после того, как на бирже Binance устроили крупную распродажу биткойн-токена FTX - FTT.

Через несколько часов после объявления с криптобиржи были похищены токены на сумму около 372 млн долларов. По данным исследовательской компании Nansen, уже в течение суток отток токенов составил почти 700 млн долларов. На фоне таких новостей власти Багамских островов 30 декабря арестовали активы криптобиржи на более чем 3,5 млрд долларов из-за рисков исчезновения этих средств и новых атак на биржу.

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