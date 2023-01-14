Общая рыночная капитализация криптовселенной впервые с начала ноября превысила 1 триллион долларов.

Стоимость криптовалюти Bitcoin сегодня, 14 января, впервые с начала ноября превысила 21 тысячу долларов.

На момент написания новости, согласно данным CoinDesk, стоимость BTC за сутки выросла на 10,6% и составляет $20879. Сегодняшний максимум пока зафиксирован на уровне $21237.

Второй по величине токен Etherium вырос на 9,13%, а другие, такие как Cardano и Dogecoin, также продемонстрировали рост.

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Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовселенной впервые с начала ноября превысила 1 триллион долларов, пишет Bloomberg.

Эксперты связывают рост стоимости криптовалют с отчетом Федеральной резервной системы США, в котором говорится о преодолении пика инфляции в стране. В частности, потребительские цены выросли на 6,5% за 12 месяцев до декабря, что является самым низким темпом инфляции за более чем год.

Из-за этого индексы традиционных ценных бумаг также росли на протяжении последней недели. ФРС США намерена перейти к меньшему повышению процентной ставки после дальнейшего обуздания инфляции.

Крипторынку также помогла и новость о возврате активов на сумму 5 млрд. долларов биржи FTX, которая в начале ноября объявила о банкротстве.

Прогноз по Bitcoin и Ethereum на 2023 год

Аналитик Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун считает, что несмотря на неудачный прошлый год, стоимость ВТС и ЕТН существенно возрастет в 2023 году, передает noworries.

"Я вполне убежден, что биткоин и эфириум покажут себя лучше других активов, но на них все равно будет давить падение фондового рынка. Меня удивила стойкость ETH - несмотря на все перипетии, Ethereum вырос в цене", - сказал МакГлоун.

По его словам, стоимость Ethereum выросла в 12 раз за последние три года, опередив другие альткоины. Его разработчики обеспечили токену перспективное будущее благодаря историческом перехода с proof-of-work (PoW) на proof-of-stake (PoS).

От Bitcoin МакГлоун также ожидает возвращения к росту в этом году, несмотря на его падение в конце 2022 года.

Стоимость Bitcoin - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вечером 9 ноября 2022 года стоимость Bitcoin упала ниже 17 тысяч долларов. В последний раз криптовалюта стоила столько за два года до этого - в ноябре 2020 года. Еще 5-8 ноября стоимость Bitcoin варьировалась в пределах 20-21 тысяч долларов.

Исторический рекорд стоимости в 69 тысяч долларов за Bitcoin был достигнут в ноябре 2021 года. Криптоинвесторы ожидали его дальнейший рост до 100, а то и 200 тысяч долларов, но этого не произошло.

С мая 2021 года Bitcoin был не дороже 30 тысяч долларов. А с начала лета 2022 года валюта опускалась до 17,6 тысяч и на пике достигала 25 тысяч долларов.

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