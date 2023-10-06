Официальный курс гривни к доллару в понедельник будет на уровне 36,58 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 9 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,58 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,65 грн/евро, то есть гривня ослабела на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,58/36,59 грн/долл., евро - 38,40/38,40 грн / евро.

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Плавающий курс

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 38,62 грн/долл. То есть гривна ослабела на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе на валютном рынке будут наблюдаться более активные курсовые колебания, но в дальнейшем ситуация должна успокоиться.

3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Таким образом, НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

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