Курс гривни к евро установлен на уровне 42,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,91 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,13 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 34 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,00/39,05 грн/долл., евро - 42,21/42,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 марта, снизился на 15 копеек - до 39,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,70 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек - до 42,85 грн за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 42,25 грн за евро.

Как отмечал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе, с 25 по 31 марта, глобальных новостей с валютного рынка не ожидается: курсы валют могут ежедневно меняться как в одну, так и другую сторону, однако такие изменения не будут выходить за пределы валютных коридоров.

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