Курс валют в "ПриватБанке" сегодня немного изменился.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 22 марта, снизился на 15 копеек и составляет 39,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,55 грн, евро - по курсу 41,85 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 39,22 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 18 копеек и составляет 42,92 грн.

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В центре внимания курс валют в Украине сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек - до 39,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,95 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 42,70 грн/евро (курс продажи - 42,45 грн/евро).

На следующей неделе курсовые колебания на наличном валютном рынке будут происходить в пределах 38,5-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро, а ежедневные изменения курса в банках составят до 0,3 грн, а в обменных пунктах - до 0,5 грн, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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