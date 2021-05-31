Глава ведомства Павел Рябикин отметил, что с начала текущего года Гостаможслужба получила около 150 жалоб от предпринимателей на случаи безосновательной корректировки таможенной стоимости товаров.

Государственная таможенная служба Украины проводит тренинги и добивается изменений ряда действующих нормативно-правовых актов, чтобы улучшить сервис и создать благоприятные условия для бизнеса, в частности в вопросе определения таможенной стоимости товаров.

Об этом стало известно во время круглого стола с участием руководства Гостаможслужбы, а также представителей Совета бизнес-омбудсмена, европейских экспертов и предпринимателей.

Глава ведомства Павел Рябикин отметил, что с начала текущего года Гостаможслужба получила около 150 жалоб от предпринимателей на случаи безосновательной корректировки таможенной стоимости товаров. Он подчеркнул, что служба тщательно анализирует и контролирует все вопросы, с которыми обращаются представители бизнеса.

«Есть ряд факторов, которые приводят к возникновению спорных ситуаций и, как результат, к жалобам. Во-первых, это не всегда качественная работа таможенных брокеров, – заявил П. Рябикин. – Во-вторых, к сожалению, приходится констатировать недостаточную компетентность сотрудников таможенных органов. Также в ряде случаев к конфликту может привести нечеткость правовых оснований для корректировки таможенной стоимости и отсутствие нормативных документов, которые бы однозначно определяли правила действий».

Впрочем, таможенная служба уже принимает меры для устранения этих факторов. Например, проводит тематические тренинги для сотрудников.

«Благодаря программе EU4PFM и ее руководящему эксперту по вопросам таможни господину Витянису Алишаускасу, в течение трех дней мы имели возможность провести тренинг для руководителей профильных управлений и подразделений контроля таможенной стоимости всех таможен Гостаможслужбы», – сообщил директор Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Андрей Войцещук.

По его словам, основное внимание во время тренинга уделяли европейским нормам в сфере определения таможенной стоимости.

Работают в ведомстве и над внесением изменений в законодательную базу.

«Необходимо внедрить ряд нормативных актов, которые определят порядок действий должностных лиц при осуществлении контроля правильности определения таможенной стоимости. Государственная таможенная служба разработала и направила в Министерство финансов Украины и Офис Президента проекты изменений нормативно-правовых актов, которые должны приблизить имплементацию европейского таможенного законодательства в Украине», – отметил П. Рябикин.

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Автор: Иван Бойко