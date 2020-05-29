Возвращаем долги: Минфин погасил еврооблигации на $1 миллиард

Выпуск ОВГЗ под гарантию США стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% годовых.

Министерство финансов Украины 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США на общую сумму более 1 млрд долл.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% годовых.

Отмечается, что это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годы по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года.

Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года.

«Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине. Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса», - цитирует пресс-служба правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцу.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года уровень государственного долга к ВВП снизился до 44,3%.

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