Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард

В гривневом эквиваленте госдолг за этот период уменьшился на 2,7% - до 2,2 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2,196 триллиона гривень, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 миллиарда долларов.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что ключевым фактором влияния на состояние государственного долга традиционно были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

"Активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики были невысокими. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря сформированному достаточному запасу финансовой ликвидности, Минфин комфортно прошел период неблагоприятной конъюнктуры рынка на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

Сообщается, что более половины привлеченных средств – это облигации государственного внутреннего займа, номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 миллиарда гривень. Еще около 4,5 миллиарда гривень государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Также отмечается, что Министерством финансов в отчетном периоде были осуществлены выплаты 9,9 миллиарда гривень по погашению государственного долга и 9 миллиардов гривень по обслуживанию.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - отмечается в релизе.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 миллиарда долларов, или на 7,7%, до 84,36 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 миллиарда гривень, или на 7,8%, - до 1,998 триллиона гривень.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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