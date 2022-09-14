В течение недели ожидается представление проекта госбюджета-2023 в Верховной Раде.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что предусматривается законопроектом о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Об этом он написал в своем Telegram- канале.

"При подготовке проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2023 год" для расчета показателей бюджета использовался умеренно-консервативный сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает осторожные оценки относительно темпов восстановления экономики в 2023 году", - говорится в сообщении.

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Так, законопроектом предусмотрено, что в 2023 году ожидается рост реального ВВП на 4,6%; общие показатели доходов государственного бюджета на 2023 год ожидаются в размере 1 260,1 млрд грн, что является уменьшением по сравнению с утвержденными показателями 2022 (с изменениями) на 282,1 млрд грн, а с фактическими показателями 2021 - на 24,2 млрд грн.

Кроме того, ожидается, что доля перераспределения валового внутреннего продукта уменьшится по сравнению с утвержденными показателями 2022 года (с изменениями) на 9%, а с фактическими показателями 2021 - на 3,8%.

Прогнозные показатели на 2023 год по основным бюджетоформирующим источникам: налог и сбор на доходы физических лиц - 129 066,9 млн грн; налог на прибыль предприятий - 132 000 млн грн; рентная плата - 120 617,9 млн грн.

Также в этот перечень входят акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров - 64 468,2 млн грн, из ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - 72 896,7 млн грн; налог на добавленную стоимость - 228 500 млн грн - 367 800 млн грн; ввозная пошлина - 35 219 млн грн; часть чистой прибыли и дивиденды - 7 311 млн грн.

Кроме того, это средства, перечисляемые Национальным банком Украины - 19 361 млн грн; плата за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - 1 596,2 млн грн; доходы от платы за предоставление государственных гарантий и кредитов (займов), привлеченных государством – 993,9 млн грн, плата за пользование кредитам (займам), привлеченным государством - 934,3 млн грн; собственные поступления бюджетных учреждений - 45 559,6 млн грн и тому подобное.

"Дефицит государственного бюджета в 2023 году ожидается на уровне 20 процентов ВВП, в том числе общий фонд - 17,3 процента ВВП и специальный фонд - 2,7 процента ВВП", - отметил Мельничук.

Финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозируется в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозируется в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

На финансирование проектов развития от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций предполагается привлечь средства в объеме 169 955,6 млн грн, за счет которых планируется обеспечить, в частности развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования для поддержания обороноспособности Вооруженных сил Украины; создание единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты, усиления морской безопасности и охраны морских границ; проведение модернизации инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей.

Также за счет этих средств запланировано обеспечить реабилитацию инфраструктуры и модернизацию оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения; развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры; поддержку малых и средних предприятий.

"Поступления от приватизации государственного имущества планируются на уровне 6 000 млн грн согласно прогнозу Фонда государственного имущества Украины; расходы на установлении минимальной заработной платы с 1 января 2023 года предусмотрены в размере 6 700 грн, а должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки - в размере 2 893 грн, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц определен на уровне 2 102 грн", - сообщил Мельничук.

Кроме того, отметил он, в проекте государственного бюджета расходы на содержание органов государственной власти (за исключением силовых структур) сокращены по сравнению с 2022 годом на 11, 486 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, в ВР был зарегистрирован правительственный проект закона О государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000).

Ранее в этот день премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденный правительством проект госбюджета учитывает пролонгацию режима нулевых пошлин на украинский экспорт в страны Европейского Союза.