Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект о госбюджете на 2022 год.

Кабинет министров Украины в доработанном ко второму чтению законопроекте о государственном бюджете на 2022 год уменьшил ожидаемые доходы от Национального банка на 10,95 млрд грн – до 13,58 млрд грн.

Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Верховной Рады.

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"Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных Законом Украины "О Национальным банке Украины", перечисляет в Государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13,58 млрд гривен", - говорится в документе.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную и расходную части государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) и 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) соответственно.

Автор: Богдан Слуцкий