На сектор безопасности и обороны государства заложены 5,93% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает достаточно расходов, чтобы обеспечить обороноспособность государства.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления законопроекта в парламенте перед утверждением во втором чтении.

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«На сектор безопасности и обороны государства заложены рекордные цифры – 5,93% валового внутреннего продукта. Распределение (средств бюджета – УНИАН) осуществляется Советом национальной безопасности и обороны, и на оборону государства предусмотрены достаточные расходы для обеспечения обороноспособности нашего государства. Нет никаких оснований считать, что сектор оборонной безопасности не профинансирован или недофинансирован», - сказал он.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

28 ноября председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

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Автор: Дмитрий Шварц