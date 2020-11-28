Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что проект государственного бюджета Украины согласованы с МВФ.

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед совещанием лидеров фракций, в котором также принимают участие премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Похоже, что проект бюджета согласовали с Международным валютным фондом, дефицит этот согласовали, и будем обсуждать на этой неделе (речь идет о пленарной неделе с 1 по 4 декабря - УНИАН) в зале, а дальше посмотрим - мы его в конце недели сможем проголосовать или, если обсуждения немножко затянутся, то тогда на следующей неделе (следующая пленарная неделя продлится с 15 по 18 декабря - УНИАН) точно проголосуем", - сказал Арахамия.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого перемотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Надя Пришляк