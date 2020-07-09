Главу Нацбанка могут назначить после закрытия сессии парламента - СМИ

Назначение главы НБУ могут рассмотреть на внеочередном заседании

Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе, парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия этой сессии, 17 июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его данным, назначение главы НБУ могут рассмотреть на внеочередном заседании.

Читайте такжеГромкая отставка главы НБУ и курс гривни: что будет дальше

"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции, должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram