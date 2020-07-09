Главу Нацбанка могут назначить после закрытия сессии парламента - СМИ
Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе, парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия этой сессии, 17 июля.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.
По его данным, назначение главы НБУ могут рассмотреть на внеочередном заседании.
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"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции, должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.
Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".
3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
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