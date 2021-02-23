Председатель ГФС Вадим Мельник, сменил 10 руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы.

Об этом сообщается на FB странице Вадима Мельника.

Стало известно, что новоназначенный глава фискальной службы решил не терять времени и максимально быстро начал изменения в структуре. Так, 23 февраля он подписал приказ о назначении новых и. о. руководителей региональных подразделений. На свои странице в соцсети он отметил, что имеет четкий план работы для новой команды и нацелен на борьбу с теневой экономикой.

"Когда я возглавил Государственную фискальную службу, я четко сформулировал приоритеты нашей с командой работы. Во-первых, это эффективная борьба с теневой экономикой. Системная, скоординированная, аналитически обоснованная. Во-вторых, это обеспечение финансовой безопасности страны, которая является основой благосостояния граждан и прогрессивного развития Украины", - написал глава ДФС на своей странице.

Напомним, что в декабре на внеочередном заседании Кабмина Вадима Мельника назначили председателем Государственной фискальной службы.