Гетманцев хочет ввести лимиты на чай и кофе, которые родственники могут пересылать в Украину без уплаты налогов

Законопроектом предлагается отменить норму об освобождении от налогообложения ввоза в Украину товаров стоимостью до 150 евро.

Зарегистрированный в Верховной Раде главой Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым законопроект о налогообложении почтовых отправлений предусматривает ограничения на пересылку в Украину ряда товаров даже в личных посылках.

Об этом свидетельствуют нормы законопроекта №12429, зарегистрированного в парламенте 20 января.

В целом этим законопроектом предлагается отменить норму об освобождении от налогообложения ввоза в Украину товаров стоимостью до 150 евро. Таким образом, все товары в международных экспресс-отправлениях будут облагаться НДС по ставке 20%, независимо от их стоимости.

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Единственное исключение - товары стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо из-за границы отправляет другому физическому лицу в Украине. При этом такие товары должны направляться отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаться для личного или семейного использования получателем, а их характеристики и количество не должны указывать на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью. Как будут определять наличие или отсутствие такой "коммерческой цели" таможенные органы, в законопроекте не уточняется.

При этом ряд товаров запретят пересылать без уплаты налогов даже в посылках между физическими лицами стоимостью до 45 евро, это:

подакцизные товары;

духи в объеме более 50 грамм, или туалетную воду в объеме более 0,25 литра;

кофе в объеме более 500 грамм, или кофейные экстракты и эссенции в объеме более 200 грамм;

чай в объеме более 100 грамм, или чайные экстракты и эссенции в объеме более 40 грамм.

То есть, если объем этих товаров будет превышать установленный лимит, даже с частной посылки стоимостью до 45 евро получателю придется уплатить 20% НДС.