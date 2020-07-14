«Газпром» впервые за пять лет зафиксировал квартальный убыток

Выручка в январе-марте этого года упала на 24,1%

Российский «Газпром» получил чистый убыток в первом квартале 2020 года в размере 116 млрд рублей ($1,6 млрд) по сравнению с 536 млрд рублей ($7,5 млрд) чистой прибыли годом ранее.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

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Почему у «Газпрома» падает выручка

Выручка «Газпрома» в январе-марте этого года упала на 551,99 млрд рублей, или на 24,1% - до 1,74 трлн рублей против 2,3 триллиона рублей годом ранее.

«Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны», — заявили в Газпроме.

Как падает прибыль

Операционная прибыль «Газпрома» снизилась на 36%, до 293,5 млрд рублей, а чистая квартальная выручка от продажи газа — на 34%, до 865,6 млрд рублей.

Зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что чистый убыток носит, в основном, бумажный характер.

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«Убыток обусловлен, прежде всего, значительными отрицательными курсовыми разницами, вызванными резким снижением курса рубля в марте на фоне набиравшей обороты пандемии, а также известными событиями на мировом нефтяном рынке», — сказал Садыгов.

Он добавил, что в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль первого квартала в размере 288 млрд рублей.

«Газпром»: начало падения

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом было предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. мв первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В I квартале 2020 года впервые в своей истории начал работать в убыток.

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