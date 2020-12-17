Цена объекта во время торгов выросла в 1,5 раза.

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе четырнадцатый спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" - Воютицкое место осуществления деятельности (МОД) во Львовской области за 48 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"За объект приватизации на открытых торгах соперничали три участника, которые увеличили стартовую цену в 1,5 раза – с 32 млн грн до 48 млн грн", – говорится в сообщении.

Новый владелец получит, в частности, цех разлива, производство концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочное и дрожжебродильное отделение.

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль. Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

По состоянию на 26 ноября Фонд государственного имущества году провел аукционы по продаже 8 спиртзаводов и выручил за них 448 млн грн.

4 декабря 2020 года в Фонде госимущества рассказали об успехах приватизации "Укрспирта".

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Автор: Дмитрий Шварц