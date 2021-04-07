К продаже планируются 3 неработающих и 4 работающих хлебокомбинатов в разных областях Украины.

Фонд госимущества передаст на приватизацию 7 проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).

Об этом сообщил замглавы Фонда Тарас Елейко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

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"В Фонд были переданы 7 КХП, 3 из которых - неработающие, 4 – работающие. Общая мощность хранения – 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", – сказал он.

Среди рабочих хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации – Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая обл.), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.), Радивиловский (Ровенская обл.).

Среди неработающих – Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, имущество которых полностью арестовано.

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко, также присутствующий на заседании, добавил, что по информации СБУ, в 2018-2019 годах в эти семь КХП не осуществлялось достаточно инвестиций и доведены до банкротства.

"На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок", – добавил Сенниченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 года планируется приватизировать 3 предприятия. В последнюю очередь на приватизационные аукционы будут выставлены наиболее проблемные КХП.

Приватизация хлебокомбинатов

7 апреля 2021 года Фонд государственного имущества Украины объявил о первом аукционе в рамках приватизации государственных хлебокомбинатов – на продажу будет выставлен «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» в Хмельницкой области. Аукцион состоится 7 мая, стартовая цена объекта – 187 637 810 грн.

Приватизация спиртзаводов

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

В 2020 году Фонд государственного имущества провел 20 успешных аукционов по приватизации спиртзаводов экс-монополиста спиртовой отрасли ГП "Укрспирт".

Правительство планировало завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

9 марта 2021 года Фонд госимущества подсчитал выручку от продажи спиртзаводов.

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Автор: Анна Нагорная