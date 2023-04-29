25 миллионов долларов будут выделены для поддержки быстрорастущего малого и среднего бизнеса.

В субботу, 29 апреля, в Киев приехали члены делегации из Соединенных Штатов Америки для подписания соглашения о весомой инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Тепло приветствуем в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) Скотта Натана, помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе Эрин Макки и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским инвестиции DFC в размере 25 миллионов долларов с Horizon Capital для поддержки быстро развивающегося малого и среднего бизнеса", – пишет посол в Twitter.

Бринк подчеркивает, что целью является помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать.

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"Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в будущее Украины", – добавляет посол.

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Накануне в государственный бюджет Украины поступили 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США. Их направят на обеспечение выплат пенсий, социальной помощи внутренним переселенцам, зарплат работникам здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Также 11 декабря ЕС принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. На этой неделе был получен еще один транш - 1,5 миллиарда евро.

Кроме этого, правительство Дании выделяет Украине 1 млрд евро в рамках новой программы поддержки Украины на 2023 год.

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