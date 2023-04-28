Средства предоставлены через целевой фонд Всемирного банка, они позволят правительству профинансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме.

В государственный бюджет Украины 28 апреля поступили $1,25 миллиарда грантовых средств от Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили в Министерстве финансов, средства предоставлены через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Полученные деньги направят на обеспечение выплат пенсий, социальной помощи внутренним переселенцам, зарплат работникам здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС, отметили в Минфине.

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"Партнерство со США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Украина получила от США около 16,7 миллиардов долларов в форме грантов.

"На сегодня в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 16,5 млрд долларов США и 1,4 млрд евро (займы МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров)", - добавили в Минфине.

Финансовая помощь Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, предыдущий транш грантовых средств от США в размере 1 млрд 253 млн долларов поступил в госбюджет 29 марта.

Ранее, 28 марта, украинское правительство приняло распоряжение для получения второго гранта от США в размере 2,5 млрд долларов. С начала года Украина получила почти 5 млрд долларов поддержки от ЕС, более 2 млрд долларов поддержки от США.

А 24 февраля Группа Всемирного банка объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму $2,5 миллиарда. Средства, предоставленные USAID, являются прямой бюджетной поддержкой Украины для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства в условиях войны.

5 апреля министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд долл.

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