Механизм расширенного финансирования является частью общего пакета поддержки Украины на сумму 115 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Фонд выделит около 890 миллионов долларов.

Как отмечается в пресс-релизе МВФ, эти средства направят на бюджетную поддержку.

"Власти добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств по программе EFF в сложных условиях, выполнив все соответствующие критерии эффективности до конца апреля и структурные маяки до конца июня, и остаются приверженными этой программе. Дальнейшая сильная ответственность и импульс реформ необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, усиления институциональных реформ и поддержки усилий по восстановлению, а также для содействия Украине на пути к вступлению в ЕС", – говорится в сообщении.

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В МВФ подчеркнули, что это включает в себя поддержку прочной базы налоговых поступлений (в том числе путем воздержания от мер, которые могут подорвать базу налогообложения), поддержку устойчивого снижения инфляции и стабильности обменного курса, поддержку здоровья банковского сектора и продвижение важных реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в том числе по декларированию активов, противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Кроме того, жизненно важно, чтобы внешнее финансирование бюджетной поддержки продолжалось на соответствующих льготных условиях для сохранения макроэкономической стабильности и обеспечения того, чтобы финансирование проектов реконструкции соответствовало фискальной и долговой устойчивости.

"Несмотря на войну, экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, после резкого сокращения в 2022 году. Прогноз по росту ВВП был повышен до 1-3 процентов в 2023 году, поскольку внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а валютные резервы остаются значительными на фоне стабильного курса на валютном рынке. В целом благодаря взвешенной политике, а также постоянной и своевременной внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность", – отметили в МВФ.

Отмечается, что механизм расширенного финансирования является частью общего пакета поддержки Украины на сумму 115 млрд долларов.

Финансовая поддержка Украины: последние новости

29 июня Украина получила грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии. Они поступили в государственный бюджет. Эти средства направят на зарплаты для работников государственных органов и педагогических работников, выплаты пенсий, а также социальные выплаты по отдельным программам помощи от государства.

Тем временем в ЕС подсчитали, что общая сумма помощи Украине от стран-членов Евросоюза с начала полномасштабного вторжения РФ составляет 72 млрд евро. Наибольшей стала экономическая помощь – 37,8 млрд евро.

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