Банкнота подписана Валерией Гонтаревой, которая возглавляла НБУ в 2014 году.

В Украине купюру номиналом в 200 гривень можно продать почти за 100 тысяч гривень.

Такой лот появился на одной из популярных торговых площадок.

Особенность предложения в уникальном коде банкноты со совпадением семерых семерок: ЦА7777777.

С учетом скидки за лот просят 96 759 гривень вместо раньше заявленных 101 852 гривень.

Купюра с Лесей Украинкой была выпущена в 2014 году Нацбанком, когда финансовым регулятором руководила Валерия Гонтарева.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.

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Автор: Виолетта Орлова