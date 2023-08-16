Деньги были выделены из бюджета ЕС для многолетней программы сотрудничества, теперь утратившей актуальность.

Евросоюз передаст на нужды Украины и Молдовы 135 миллионов евро, которые изначально предназначались для России и Беларуси. Об этом сообщает Европейская комиссия ("правительство" ЕС).

Указанные 135 миллионов евро происходят из программы развития соседства Interreg NEXT, рассчитанной на 2021-27 годы. В прошлом году ее приостановили из-за вторжения РФ в Украину. Однако теперь выделенные на программу деньги Еврокомиссия решила использовать в аналогичной программе, ориентированной на Украину и Молдову.

Как отметила комиссар по вопросам сплоченности и реформ ЕС Элиза Феррейра, такое решение было принято именно из-за российской агрессии против Украины и помощи Беларуси в осуществлении этой агрессии.

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Эти деньги могут направить на развитие трансграничного транспортного сообщения, улучшение медицинских услуг, реализацию образовательных и исследовательских проектов, укрепление институтов государственной власти Украины и Молдовы.

Западная помощь Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в США продолжаются дебаты относительно выделения Украине масштабной финансовой помощи. Так, государственный секретарь Энтони Блинкен призвал Конгресс немедленно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.

Он также отметил, что Госдеп работает с Украиной и партнерами над долгосрочными гарантиями безопасности для Украины. Речь идет о послевоенных гарантиях, которые должны предотвратить повторное вторжение.

Накануне также стало известно, что Швеция планирует предоставить Украине уже 13-й пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 287 млн евро. По словам министра обороны Пола Йонсона, шведский парламент должен одобрить этот пакет на текущей неделе.

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