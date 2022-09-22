На встрече Эрдоган и чиновники обсудят соглашения с Россией, недавнюю волатильность на стамбульской фондовой бирже и общую экономическую ситуацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соберет в пятницу совещание высокого экономического уровня.

Об этом информирует Reuters.

На повестку дня совещания вынесли вероятные санкции Запада, а также обсуждение российской платежной системы "Мир". На встрече Эрдоган и чиновники обсудят соглашения с Россией, недавнюю волатильность на стамбульской фондовой бирже и общую экономическую ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2022 года турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты "Мир" в своих банкоматах и торговых точках. Решение приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту за пределами страны.

Специалисты уже предупредили россиян, что зарубежные банки, заключившие ранее договоры с оператором карт "Мир", способны отказаться от сотрудничества с российской системой из-за опасений санкций США. Россиян также призвали брать с собой в путешествия наличные.

Отметим, банки Казахстана, Вьетнама и Армении, которые ранее принимали карточки "Мир", перестали работать с российской платежной системой.

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