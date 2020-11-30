С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.

Заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.

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Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 миллиарда гривень на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.

В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 миллиарда гривень. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.

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Автор: УНИАН