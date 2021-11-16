На этой неделе ожидается большая активность экспортеров с продажей валюты для расчетов.

На этой неделе экспортеры должны продавать валюту для расчетов и уплаты налогов, и это может помочь курсу гривни укрепиться.

Об этом сообщает финансовый еженедельник группы ICU.

Аналитики компании отмечают, что курс гривни на прошлой неделе был под давлением ситуативного изменения предложения и спроса, что в итоге стало как очередным укреплением, так и ослаблением курса в конце недели.

"На этой неделе мы ожидаем большей активности экспортеров с продажей валюты для расчетов как с контрагентами в Украине, так и для уплаты квартальных налогов. Поэтому это может удовлетворить не только повышенный спрос от производителей "зеленой" электроэнергии, а даже стабилизировать курс гривни в коридоре 26,1-26,2 грн/долл.", - говорится в сообщении.

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Как пояснили эксперты, в минувший вторник состоялись расчеты по еврооблигациям "Укрэнерго", и уже на следующий день компания вышла с продажей валюты для того, чтобы рассчитаться в национальной валюте по своим обязательствам перед ГП "Гарантированный покупатель". Такой шаг увеличил продажу клиентами банков иностранной валюты до почти 1,4 млрд долл., а оборот рынка - до почти 1,5 млрд, при том что с начала года среднедневной оборот рынка составлял 0,5 млрд долл. Конечно, это побудило НБУ к активным интервенциям и увеличению выкупа валюты. Именно из-за больших объемов интервенций удалось сдержать укрепление курса, хотя он и установил очередной рекорд этого года на уровне 26,06 грн/долл. хотя за такую активность продавцов курс гривни мог усилиться значительно больше.

"Но уже в пятницу ситуация на валютном рынке изменилась в пользу спроса. Вероятно, производители "зеленой" электроэнергии получили средства от ГП "Гарантированный покупатель" и начали покупать валюту для вывода средств в пользу своих акционеров. Из-за этого курс гривни резко ослабел до 26,26 грн/долл. и в итоге за неделю потерял 0,7%, хотя с начала года он усилился на 7,3%", - рассказали в ICU.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривна ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий