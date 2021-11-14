По словам эксперта, одной из причин укрепления гривни является спрос среди иностранных покупателей на украинские ОВГЗ.

Курс гривни в Украине продолжает укрепляться, поскольку спрос на национальную валюту превышает спрос на иностранную.

Об этом сообщил доктор экономических наук Алексей Плотников, пишет "Украина 24".

По его словам, одной из причин такой ситуации является также то, что Министерство финансов каждый вторник размещает облигации внутреннего государственного займа, которые обычно покупают иностранцы, для чего меняют валюту на гривни.

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"Действительно, иностранные компании сейчас продают валюту, потому что надо платить, что-то покупать за гривню, надо готовить аграрный сектор к следующему сезону. Кроме того, мы видим, что нет какого-либо спроса среди граждан. Поэтому гривни на руках все же меньше осталось из-за локдауна и других вещей, и граждане, скорее всего, сдают доллары, евро, чем покупают. Поэтому такое укрепление гривни имеет место. Я не могу сказать, что это будет долго продолжаться, и в следующем году... Но это - пока не возникнет спрос на иностранную валюту, условно говоря, пока "Нафтогаз" не будет закупать какое-то топливо, пока не будут закупать уголь и т. д.", - считает Плотников.

По его словам, в Украине "в позапрошлом году не было такой тенденции, в прошлом году почти никак это не влияло - это то, что касается рядовых граждан".

"То есть несмотря на то, что перед Новым годом они из тумбочек доставали доллары и шли в обменники менять, чтобы купить подарки, доллар в позапрошлом году укреплялся. То есть в принципе такая тенденция есть, но будет ли это в этом году, сказать трудно. Потому что мы не можем прогнозировать, как долго будет локдаун, как это повлияет на подарки, сколько осталось денег у населения. Потому что тенденция такова, что больше продавали долларов, чем покупали в этом году", - пояснил Плотников.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 15 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Александр Топчий