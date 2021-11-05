Эксперт отмечает, что рынок настраивается на дальнейшее укрепление гривни.

Валютный рынок настраивается на дальнейшее укрепление курса гривни, и доллар может просесть ниже отметки в 26 грн/долл.

Такое мнение озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, курс гривни в пятницу, 5 ноября, откатился к отметке 26,1 гривен за доллар США. Покупатели, ожидая новой порции продажи валюты после вчерашней распродажи американского доллара, поставили низкие котировки, используя возможность купить подешевле из-за неизбежности укрепления гривны.

"В условиях локдауна валютный рынок вялый, торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс. Накануне таким крупным продавцом стал "Укрэнерго", который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долл. Банки, представляющие "Укрэнерго", начали активную продажу валюты напрямую в рынок, в результате чего продавцы полностью были деморализованы", - сказал Шевчишин.

По его словам, к продажам подключились аграрии, металлурги, ІТ сектор, и в результате единственным покупателем "последней инстанции" стал НБУ. Торговые обороты рынка выросли почти в три раза относительно первых трех дней ноября - до 371 млн долл., а НБУ выкупил львиную долю этого объема.

Эксперт отмечает, что рынок настраивается на дальнейшее укрепление гривни.

"Если "Укрэнерго" продал 180 млн долл. в рынок и сдвинул курс на 15 копеек, то, распродав весь объем привлеченной валюты в неподготовленный для этого валютный рынок, американский доллар может провалиться ниже 26 гривен за доллар. Если в такой ситуации НБУ будет бездействовать, можно ожидать и более сильное укрепление гривни", - прогнозирует аналитик.

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Шевчишин добавил, что нерезиденты, пользуясь ситуацией, покупают валюту. При этом данные по ОВГЗ указывают, что их портфель в гривневых бумагах вырос почти на 100 млн грн.

В остальном, по словам эксперта, эпидемиологическая и энергетическая ситуация в стране остаются напряженной. Отсутствие дождей формирует риски для урожая озимых на следующий год. И это все закладывает риски при текущим укреплении гривни. Однако пока нет крупных покупателей валюты, доллар подчиняется силе продавцов.

"Ожидаем продолжения укрепления гривны на фоне преобладания продавцов на рынке. Следим за отметкой 26 гривен за доллар и действиями НБУ, который может остановить укрепление. В среднесрочной и долгосрочной перспективе сохраняем девальвационные ожидания", - резюмировал Шевчишин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий