Украина по итогам 2021 года сохранит нынешний курс гривни, но в течение года возможны его колебания.

Курс гривни по отношению к основным валютам по итогам 2021 года особо не изменится, однако в течение года возможны его колебания.

Читайте такжеЭксперт объяснил причины укрепления гривни в декабреОб этом во время пресс-конференции сообщила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"Политика Национального банка, несмотря на смену руководства, с точки зрения макроэкономической стабильности остается достаточно умеренной. Мы не видим больших изменений в этой сфере, потому это тоже неплохо. Плюс возвращение интереса к Украине, скорее всего, будет означать, что мы не ожидаем резкой девальвации. Наоборот – может быть снова колебание в сторону ревальвации, потом девальвации. То есть, по результатам года мы скорее всего сохраним тот курс, который видим сейчас, хотя в средине года могут быть колебания", - сказала она.

Что этому предшествовало

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 21 декабря, ослаб на 15 копеек - до 28,15 гривни за доллар.

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Автор: Дмитрий Шварц