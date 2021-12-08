В течение года гривня укреплялась, однако в ноябре этот процесс прекратился.

Гривня после достижения локального минимума по отношению к доллару в ноябре 2020 года (28,67 грн/$) уверенно укреплялась в течение 12 месяцев. В ноябре 2021-го произошел слом этой тенденции.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, пишет сайт UBR.ua.

По его данным, укреплению курса украинской денежной единицы способствовали рекордный урожай, благоприятная ценовая конъюнктура для всех видов отечественного сырья, получение госкомпаниями кредитов, которые конвертировали на межбанке в гривню, а также переезд IT-сообщества и программистов из Беларуси.

Эксперт добавляет, что гривня не укрепилась бы так, если бы помимо сильного предложения валюты не был слабым спрос.

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"Сдерживающим фактором покупок валюты была сложная эпидемиологическая ситуация, которая не позволяла импортерам рассчитывать на восстановление и активные покупки, поскольку есть риск уйти в локдаун и сидеть на запасах без выручки", – говорит он, добавляя, что туристический бизнес также оставался подавленным.

Эксперт также напомнил, что энергетики решили проходить отопительный сезон на запасах, сформированных до осени. Все это привело к тому, что гривня стала пятой в списке самых крепких валют по отношению к американскому доллару.

По словам Шевчишина, в ноябре настроения на рынке изменились кардинально.

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"Уход нерезидентов из ОВГЗ и украинских инвестиций на фоне рисков военного конфликта с РФ, критическая ситуация в энергетическом секторе и экстренный импорт электроэнергии и угля, покупка валюты зеленой энергетикой для расчетов по кредитам, спекулятивные атаки и пассивность экспортеров привели к ослаблению гривны", – резюмировал он.

Курс валют на 8 декабря

Национальный банк Украины на среду, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,73 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован