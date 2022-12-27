Итоговые показатели оказались существенно ниже изначальных прогнозов, поскольку бизнес сумел адаптироваться.

Падение ВВП Украины по итогам года составит около 32%. И это еще хороший результат, поскольку власти опасались гораздо более серьезного снижения. Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По ее словам, украинский бизнес продемонстрировал "большую адаптивность" в условиях полномасштабной войны, поэтому падение ВВП по итогам года составит только 32%, а не 50%, как это прогнозировали ранее.

"Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей, как правительства, было поддержать его – кредитованием, грантовыми программами на открытие собственного дела, а также поддержкой безработных", – заявила Свириденко.

Министр отметила, что в следующем году власти ожидают перехода экономики к росту – на уровне 3,2%.

Однако на текущий момент наполнять государственный бюджет за счет налоговых поступлений удается лишь на 50%. Вторую половину потребностей бюджета сейчас удается покрывать за счет финансовой помощи от международных партнеров.

Экономические потери Украины от войны

Из-за полномасштабного российского вторжения украинская экономика столкнулась с рядом вызовов – от прекращения работы предприятий по соображений безопасности до физического уничтожения производственных мощностей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общие убытки Украины от российского вторжения по итогам текущего года могут составить порядка 700 миллиардов долларов. Он отметил, что страдают все секторы экономики.

Сюда же относится проблема резкого роста безработицы. По данным Минэкономики, в этом году около 5 миллионов украинцев лишились работы. В целом же 60% украинцев заявили об ухудшении своего материального положения.

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