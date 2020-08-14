Минэкономики обновило прогноз: украинская экономика возобновит рост в 2021 году

Согласно доработанному прогнозу, в 2021 году украинская экономика вырастет на 4,6%, а в 2022 году - на 4,3%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало доработанный прогноз экономического и социального развития на 2021-2023 годы, в котором рост ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,6%.

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Трехлетний прогноз, утвержденный Кабинетом министров, размещен на сайте министерства.

Возобновление роста экономики

По базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году, и прогнозируется: рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% в 2022 году и 105,3% в 2023 году.

Рост зарплат в Украине

Также Минэкономики прогнозирует увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на 12,1% в 2021 году, 6% в 2022 году и 5,1% в 2023 году.

При этом уровень безработицы в 2021 году составит 9,2%, в 2022 году - сократится до 8,5%, в 2023 году - до 8%.

Увеличение украинского экспорта

По прогнозу Минэкономики, экспорт товаров и услуг увеличится на 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

Отмечается, что при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные президентом Украины задачи по повышению минимальной заработной платы.

"Так, уровень минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 году составит 6250 грн, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7176 грн", - говорится в прогнозе.

Также сообщается, что прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Прошлые прогнозы по ВВП Украины

Согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, падение ВВП Украины по итогам 2020 года составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

До этого ведомство оценивало падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%.

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Автор: Екатерина Гирнык