Правительство начало публичное обсуждение проекта стратегии.

Кабинет министров при разработке проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года определил тридцать важнейших векторов, на которых она будет основываться.

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Об этом во время публичного обсуждения проекта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Она была наработана Кабинетом министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития, был проведён экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре", - сказал он.

По словам премьера, правительство понимает, что Украина движется «в сторону цивилизованного мира, в сторону Европы и в сторону Евроатлантической интеграции», поэтому очень важно прийти к общему знаменателю по инструментам, которые будут использоваться при реализации стратегии.

Что этому предшествовало

6 ноября прошлого года правительство презентовало результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

Планировалось, что Кабинет министров представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

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Автор: Дмитрий Шварц