Фондовые индексы Dow Jones растут на фоне новостей о передаче власти в США и вакцин от коронавируса.

На фоне новостей о передаче власти в США и вакцин от коронавируса фондовые индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов во вторник, 24 ноября, обновили рекордные максимумы.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные торгов.

В частности, индекс Dow Jones вырос на 1,5% и впервые превысил 30 тысяч пунктов.

По данным издания, в ноябре индекс может показать максимальный месячный прирост с 1987 года.

S&P 500 во вторник вырос на 1,62%, а в целом в ноябре - на 11,2%.

Что этому предшествовало

Управление общих служб сообщило, что администрация готова официально начать процесс передачи власти, но республиканец Дональд Трамп заявил, что это решение влияет на попытки его команды добиться пересмотра результатов голосования.

Компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, сообщившим о результатах, которые намного превзошли ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.

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Автор: УНИАН