На фоне новостей о передаче власти в США и вакцин от коронавируса фондовые индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов во вторник, 24 ноября, обновили рекордные максимумы.
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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные торгов.
В частности, индекс Dow Jones вырос на 1,5% и впервые превысил 30 тысяч пунктов.
По данным издания, в ноябре индекс может показать максимальный месячный прирост с 1987 года.
S&P 500 во вторник вырос на 1,62%, а в целом в ноябре - на 11,2%.
Что этому предшествовало
- Управление общих служб сообщило, что администрация готова официально начать процесс передачи власти, но республиканец Дональд Трамп заявил, что это решение влияет на попытки его команды добиться пересмотра результатов голосования.
- Компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, сообщившим о результатах, которые намного превзошли ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.
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