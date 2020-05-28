Минкультуры работает над решением проблемы с финансированием Довженко-Центра

Ранее директор центра Иван Козленко заявил, что подал в отставку в связи с прекращением бюджетного финансирования, что привело к банкротству предприятия.

Министерство культуры и информационной политики работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированными правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности центра и его финансового состояния ухудшились. Сейчас МКИП активно сотрудничает с Министерством финансов для того, чтобы обеспечить центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать возобновлению полноценной деятельности центра", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время Минфину будет направлен доработанный паспорт бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко заявил, что подал в отставку в связи с прекращением бюджетного финансирования, что привело к банкротству предприятия.

Впоследствии он сообщил, что в центре проводят обыски работники полиции и Службы безопасности Украины. "Расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ (Государственной аудиторской службы)", - заявил Козленко.

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