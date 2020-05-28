В Довженко-Центре заявили о неплатежеспособности, в здании проходят обыски (фото)

Следственные действия проводят сотрудники полиции и СБУ.

В четверг, 28 мая, в Национальный центр Александра Довженко пришли с обысками правоохранители.

Читайте такжеПорошенко вызвавшим на допрос в ГБР по делу о записи его разговоров с БайденомОб этом на своей странице в Facebook сообщил директор учреждения Иван Козленко.

«У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы», – написал он.

При этом Козленко обнародовал фото с места событий.

Чуть позже он уточнил, что следственные действия не связаны с заявлением о неплатежеспособности, которое в центре сделали накануне.

«Расследуют уголовное дело по акту ревизии», – отметил Козленко.

До этого в центре заявили, что их оборотные средства исчерпаны. В частности в заявлении отмечалось, что с начала 2020 года центр не получил планового госфинансирования по бюджетной программе о поддержке кинематографии.

В центре уверяют, что обращались в Минкульт и комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой возобновить бюджетное финансирование, но это не дало результатов.

Также там отметили, что бюджетными средствами покрывается 70% заработной платы. Поэтому по состоянию на май до сих пор не выплачена зарплата работникам за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.

Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.

Как известно, Национальный центр Александра Довженко – это государственный фонд фильмов, он хранит более 6 тысяч художественных, документальных и анимационных украинских и зарубежных фильмов. В структуре есть Киноархив, Кинолаборатория, Музей кино, Фильмофонд и Медиатека.

Ранее УНИАН сообщал, как на днях в киевском музее Ивана Гончара следователи Государственного бюро расследований провели обыски с целью изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.

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