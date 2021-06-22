За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7–1%.

Доллар на текущей неделе умеренно подорожает по отношению к гривне – до уровня 27,40 грн/долл. на межбанковском и 27,30/27,50 грн/долл. на наличном валютном рынке, считает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн», - сказано в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаОтмечается, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7–1%.

С прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,00 грн до 27,19 грн (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,85/27,06 грн/долл. до 27,11/27,32 грн/долл. (+1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Курс валют в Украине 22 июня

Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 22 июня, ослаб на 5 копеек – до 27,30 грн/долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий