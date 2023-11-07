Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 7 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,45 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,85 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанка" не изменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 40,65 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 7 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,80 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,60 грн/долл. (продать доллар можно за 37,50 грн), евро – 40,30 грн/евро (курс продажи – 40,10 грн/евро).

Кабинет министров улучшил прогноз курса гривни на 2024 год. В представленном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2024 годпрогнозный курс доллара заложен на уровне 40,7 грн в среднем (по сравнению с 41,4 грн за доллар в предыдущем прогнозе). Ожидаемый курс на конец 2024 года - 42,1 грн (против предыдущего прогноза в 44,2 грн).

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