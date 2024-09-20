Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 45,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 20 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,75 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 46,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,73 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,62 грн/евро (курс продажи - 46,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 сентября, официальный курс доллара к гривнена уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 46,24 грн/евро, то есть гривна снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до конца сентября на валютном рынке не стоит ждать существенных курсовых изменений. Он отметил, что ожидаемый курс на 1 октября вряд ли будет выше 41,3 грн/долл., то есть по сравнению с августом девальвация в сентябре будет до 0,6%.

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