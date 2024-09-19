НБУ установил официальный курс на пятницу: евро обновил исторический максимум

Курс гривны к евро установлен на уровне 46,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 46,24 грн/евро, то есть гривна снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом евро (предыдущий - 46,18 грн, 27 августа).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,42/41,46 грн/долл., евро - 46,16/46,19 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 сентября, не изменился и составляет 41,70 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,55 гривны за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца сентября не стоит ждать существенных курсовых изменений: общие курсовые показатели в недельном разрезе останутся стабильными, а ожидаемый курс на 1 октября вряд ли будет выше 41,3 гривны за доллар.

При этом эксперты дали украинцам несколько советов о том, продавать или покупать валюту на фоне возможной дальнейшей девальвации гривны.

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