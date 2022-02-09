В прошлом году в декабре население страны оплатило за жилищно-коммунальные услуги только 71,1% начисленных за тот период сумм.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) к концу декабря 2021 года по сравнению с ноябрем выросла на 11,9% - до 81,4 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец декабря задолженность населения составила:

за природный газ - 33,8 млрд грн,

за централизованное отопление и горячую воду - 26,6 млрд грн,

за поставки электроэнергии - 7,7 млрд грн,

за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 6,4 млрд грн,

за управление многоквартирными домами - 5,6 млрд грн,

за вывоз бытовых отходов - 1,3 млрд грн.

В декабре население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн (71,1% начисленных за этот период сумм).

"В декабре 2021 года с населением было заключено 4,5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 49,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 35,3 млн грн", - добавили в Госстате.

Читайте такжеЗа год тарифы взлетели больше чем на 2 миллиона гривень - ГосстатКак сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец ноября 2021 года выросла на 10% по сравнению с октябрем - до 72,7 млрд грн

Ранее Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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